BAIANO. Comitato Maio Festa del Maio 2021: “Anche quest’anno la festa non si terrà”

“Anche quest’anno, purtroppo, le nostre festività Natalizie sono condizionate dalla presenza di questo virus che dopo quasi due anni risulta ancora essere presente tra noi. In tutto il mondo, in Italia, in Campania e anche nel nostro amato paese, nonostante la campagna vaccinale in corso, i casi di contagio sono in continuo aumento. In questo difficile contesto abbiamo deciso a stragrande maggioranza del Comitato Maio e alla presenza del Sindaco, che anche per quest’anno la nostra amata festa non si terrà.

Questa dolorosa scelta riteniamo sia l’unica possibile per il bene dei nostri cari, proteggere i nostri anziani, i nostri malati. Nessuno può immaginare che la festa si svolga senza assembramenti, senza abbracci, senza canti e senza balli, dopotutto il Maio è proprio questo: condivisione, partecipazione e passione. Per queste ragioni abbiamo deciso, come fatto lo scorso anno, di vivere il Natale in maniera diversa, garantendo comunque un Simbolo, un albero come dono al Santo Patrono, in segno di speranza. Il Simbolo verrà issato nel piazzale Santo Stefano, da una ditta incaricata dal Comune, senza alcun tipo di corteo, in maniera semplice e pragmatica che garantirà almeno simbolicamente una sorta di continuità per la nostra tradizione.

Siamo consapevoli che questa scelta risulterà non condivisa da tutti, ma la speranza è che la discussione che ne fuoriesca, possa essere, pur se da punti di vista diversi, costruttiva per il bene della nostra festa.

Il nostro intento è quello di mettere in campo iniziative che potranno fare in modo di respirare quanto più possibile la cosiddetta “aria di festa” del Nostro Natale. Tenteremo di tenere alto lo spirito e di lasciare viva in ogni modo la fiamma che, nonostante tutto, arde ancora. Seguiranno a breve aggiornamenti”.

Comitato Maio Festa del Maio 2021

