NON E’ PIU’. Palma Campania, si è spento all’età di 84 anni Antonio Cavallo

Domani i funerali nella Parrocchia di Maria SS. del Rosario all’Arco. La comunità si stringe attorno alla famiglia.
PALMA CAMPANIA (NA) — Si è spenta serenamente, all’età di 84 anni, la cara esistenza di Antonio Cavallo, vedovo di Maria Carrella.
A darne il triste annuncio i figli Giuseppina e Michele, la sorella Raffaella, il genero Franco Palombella, la nuora Katia Di Paolo, i nipoti Alessia, Camilla con il marito Vittorio Tuccillo e Martina, insieme ai cognati, ai cugini, ai nipoti e a tutti i parenti.
La salma giungerà oggi, 15 ottobre 2025, nella Parrocchia di Maria SS. del Rosario all’Arco (via Marconi) alle ore 12:00.
Le esequie funebri si terranno domani, giovedì 16 ottobre, alle ore 11:30, presso la Parrocchia di Mater Dei, dove sarà celebrato il rito religioso.
Successivamente, la salma sarà tumulata nel Cimitero di Lesina (FG).
La famiglia, profondamente commossa per l’affetto ricevuto, dispensa dai fiori, invitando a unirsi nel ricordo e nella preghiera.
Vale anche come ringraziamento per quanti parteciperanno al cordoglio.
L’intera comunità di Palma Campania si stringe attorno alla famiglia Cavallo in questo momento di dolore, ricordando in Antonio una persona stimata, esempio di dedizione e umanità.