ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 13 Giugno 2026

S. ANTONIO DA P.

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Settimana n. 24

Giorni dall’inizio dell’anno: 164/201

A Roma il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 19:45 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:33 e tramonta alle 20:12 (ora solare)

Luna: 2.31 (lev.) 18.21 (tram.)

Aforisma del giorno:

Non fidatevi dei cristiani “autentici” che non incidono la crosta della civiltà. Fidatevi dei cristiani “autentici sovversivi” come San Francesco d’Assisi che ai soldati schierati per le crociate sconsigliava di partire. Il cristiano autentico è sempre un sovversivo; uno che va contro corrente non per posa ma perché sa che il Vangelo non è omologabile alla mentalità corrente. (Don Tonino Bello)