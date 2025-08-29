Lauro celebra i giovani talenti: torna il Premio Generazione Futuro

Martedì 2 settembre la quarta edizione in memoria del prof. Francesco Maria Nappi

LAURO (AV) — Riconoscere l’impegno, celebrare il merito e costruire speranza: con questi valori torna il Premio Generazione Futuro, giunto alla sua 4ª edizione e dedicato alla memoria del professor Francesco Maria Nappi.

L’appuntamento è fissato per martedì 2 settembre alle ore 19:30, nella cornice di Palazzo Pignatelli. Sarà una serata di emozioni e condivisione, durante la quale verranno premiati gli studenti meritevoli del territorio, autentico orgoglio della comunità.

“Una comunità cresce davvero quando sa riconoscere e celebrare il talento dei suoi giovani” recita il manifesto dell’iniziativa, che si propone di valorizzare lo studio e la dedizione dei ragazzi, tracce luminose per il futuro.

Il premio non è soltanto una cerimonia, ma un atto concreto di fiducia nei confronti delle nuove generazioni. Un riconoscimento che testimonia come l’impegno individuale possa diventare patrimonio collettivo.

“Con questo evento vogliamo ribadire l’importanza dell’istruzione come leva di crescita e di sviluppo sociale” ha dichiarato il sindaco Rossano Sergio Boglione, insieme alla consigliera delegata all’Istruzione e Formazione Paola Scafuro, che hanno fortemente voluto la manifestazione.

Lauro si prepara così ad accogliere un appuntamento che unisce memoria, merito e futuro, celebrando i giovani come cuore pulsante della comunità.