AVELLINO. Rhove a San Tommaso e un’ondata di emozioni e musica in Piazza Libertà. Che spettacolo l’Avellino Summer Festival

Ieri sera l’Avellino Summer Festival ha raggiunto nuovi vertici di emozione e partecipazione popolare, segnando una delle serate più memorabili della sua storia.

Il concerto di Rhove, che si è svolto in Via Don Luigi Sturzo a San Tommaso, ha finalmente avuto luogo dopo il rinvio dovuto alle condizioni atmosferiche del 4 agosto. Migliaia di fan ed appassionati hanno danzato scatenati al ritmo di hit come “Shakerando”, “Ancora”, “Whip Whip” e “Pelé”. Rhove ha personalmente ringraziato il pubblico, che ha definito uno dei più calorosi in cui abbia mai suonato. Il momento culmine è stato quando Riccardo, un fan scelto dal pubblico, è stato invitato sul palco per unirsi alla “Province”.

Nada Mas Summer Fest 2.0 in Piazza Libertà

Piazza Libertà ha fatto registrare il tutto esaurito per il Nada Mas Summer Fest 2.0 con Franky De Angelis alla console. Questo evento di tre giorni ha offerto un programma ricco di musica e specialità enogastronomiche, rappresentando una delle attrazioni più apprezzate del cartellone dell’Avellino Summer Festival.

Omaggio a Renato Carosone da Nientedimeno Swing Band

Sempre in Piazza Libertà, la Nientedimeno Swing Band ha reso tributo al grande Renato Carosone con un concerto tutto da ballare. I membri della band sono scesi tra la folla, condividendo l’energia e l’entusiasmo con tutti i presenti.

Prossimi Eventi

Entriamo ora nel rush finale del Festival. Segnate sul calendario l’8 settembre con lo show di Nostalgia ’90 a Piazza Macello e il gran finale del 9 e 10 settembre a Rione Mazzini con i comici Ciro Giustiniani e Pasquale Palma e il concerto dei Cugini di Campagna. Inoltre, questa settimana sarà animata dalle rassegne al Parco del Teatro Gesualdo (dal 31 agosto al 3 settembre) e a Piazzale San Ciro (dal 4 all’8 settembre).