AVELLINO. Con Incontri in Biblioteca prosegue la ricca rassegna con presentazioni di libri di autori locali e nazionali presso il Palazzo della Cultura.

Venerdì 12 maggio, presso la Biblioteca Provinciale ’’S. e G. Capone’’, alle ore 17.30, ‘’Incontri alla Biblioteca’’, continua con un laboratorio creativo realizzato da Giulia Orecchia.

Giulia Orecchia lavora dal 1980 come illustratrice editoriale e autrice, prevalentemente per l’infanzia, ha illustrato testi di grandi autori, poesie e copertine. Ama progettare libri-gioco e sperimentare sempre nuove strade per dialogare con i bambini attraverso il linguaggio delle immagini e delle narrazioni per immagini.