Avellino: ambientalisti si appellano al Comune per i danni all’alberata Bagolari. La lettera

Spett.li Amministratori Civici del Comune di Avellino, noi Associazioni firmatarie del presente documento intendiamo richiedere accertamenti da parte Vostra, poiché riteniamo che l’integrità dell’alberata di bagolari sita in Via A. Di Pietro, di proprietà del Comune di Avellino, è messa notevolmente a rischio dai lavori per la realizzazione di un parco residenziale privato (foto n. 1), che hanno comportato l’asportazione di terreno fino a meno di un metro dal colletto delle piante (foto n. 2). Tale intervento ha causato la recisione di una parte rilevante degli apparati radicali (foto n. 3 e 4), i cui effetti sono testimoniati dalla precoce caduta delle foglie rispetto agli alberi del filare non interessati dall’intervento di scavo (foto n. 5). Notiamo quindi con rammarico che una delle poche alberate della città che non presentava particolari problemi di salute, viene oggi notevolmente destabilizzata dai lavori privati, che impropriamente sono andati a interessare l’area di rispetto delle piante, occupata – com’è noto – dagli apparati radicali. A nostro giudizio tale intervento, oltre a contraddire il buon senso agronomico, andrebbe a violare il Regolamento del Verde pubblico e privato adottato dal Comune di Avellino nel 2009.

Infatti, all’art. 8 (“Abbattimenti non autorizzati e danneggiamenti”), si considera come danno l’asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi; del resto è noto a tutti che asportando parte dell’apparato radicale, la pianta viene privata dell’elemento principe che ne garantisce stabilità e sopravvivenza, con possibili gravi conseguenze ai danni della pubblica incolumità.

È ineluttabile che tale intervento ha arrecato un grave danno agli alberi. La stessa cosa si può dire per la realizzazione delle aiuole rialzate lungo Via De Gasperi (foto n. 6 e 7), non consentite ai sensi del suindicato regolamento (“…non è autorizzato il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l’interramento del colletto…”). La tutela della salute dei cittadini passa anche attraverso la salvaguardia del patrimonio arboreo, che, tra i tanti benefici, purifica l’aria intercettando quel particolato fine e ultra fine che è presente in abbondanza nella nostra città. Ragion per cui, la salvaguardia degli alberi e la loro corretta gestione diventano l’aspetto fondamentale di un’azione

diretta contro il PM10. Tuttavia, a seguito delle continue disfunzioni gestionali registrate in città a carico del verde urbano, si ritiene necessario un deciso cambio di rotta, che potrebbe essere garantito da un supporto esterno alla macchina comunale.

Crediamo infatti che la costituzione di una “Consulta del verde” non sia più rinviabile: i fatti sin qui esposti ne sono la testimonianza manifesta. In conclusione, chiediamo all’Amministrazione Comunale di prendere in considerazione le nostre osservazioni e di verificare che i suddetti interventi siano stati autorizzati ed eseguiti a norma di legge; chiediamo infine di essere informati

sugli esiti del procedimento. Distinti saluti

Seguono le Associazioni firmatarie

adsense – Responsive – Post Articolo