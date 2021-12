Baiano. Chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Celebrazione eucaristica, in memoria di Fernando Masi

di Gianni Amodeo

Sarà officiata giovedì- sedici dicembre, alle 18,30– nella Chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire, la celebrazione eucaristica in memoria di Fernando Masi, il poliedrico artista che se n’è andato circa un mese fa. E’ il ricordo che s‘accompagna al caldo ed affettuoso saluto resogli, qualche settimana fa, nell’Incontro, aprendo il Forum di analisi storica e approfondimenti critici dedicato all’eccezionale nel Collezione fotografica sulla prima guerra mondiale, unica nel genere memoriale con foto ufficiali provenienti da tutti i Fronti del conflitto del ‘14\18 e realizzata da Pantaleone Dentice, imprenditore con sensibilità d’artista e amico prediletto dell’artista; saluto affidato alla proiezione del filmato a colori, che rivisita con la scansione del sonoro aspetti e profili dell’ intensa e rilevante produzione pittorica di Tonino \ Fernando, con testimonianze presenti in spazi pubblici e istituzionali nazionali ed esteri, oltre che in Murales, e nelle abitazioni degli amatori delle peculiari specificità dell’ arte e della creatività altamente espressiva di Masi.

La celebrazione eucaristica sarà segnata dall’ Omaggio musicale del Trio Nechita, formato da Octavian Cristea Nechita, all’oboe, Laura Cristea Nechita, alla viola, e Valeria Cristea Nechita, al pianoforte. E per la comunità cittadina è tutt’altro che insolita la presenza del Trio Nechita – di origini rumene, ma profondamente integrato da trent’anni nell’ Irpinia dei talenti – avendo avuto modo di conoscerne lo stile compositivo, nei Concerti del Sagrato, in onore di Santo Stefano per le ricorrenze patronali d’agosto, nel dare supporto all’ Orchestra delle ragazze e dei ragazzi dei plessi del Giovanni XXIII, operanti a Baiano e Sperone; e non dimenticando che Maestro Octavian, è stato a lungo docente di Educazione musicale proprio nel Giovanni XXIII.

All’Omaggio musicale la cifra narrativa sarà conferita dal Reading in Poesia, in lingua e in dialetto napoletano, con Paola Miele e Vincenzo Cerasuolo, che interpreteranno loro composizioni, in onore di Fernando Masi, con cui avevano rapporti fecondi e frequenti contatti sui linguaggi dell’arte.

E’ ricordo pervaso di spirito religioso, in cui Tonino \ Fernando, avendo per viatico la Musica e la Poesia, se ne va con la “sua” Pittura ariosa e densa ad incontrare Alessia, la nipote tanto cara. Da nonno solerte e affettuoso.





