Avella, incendio alla canna fumaria in via Lungo Clanio: paura tra i residenti

Momenti di apprensione questa mattina ad Avella, nel rione di via Lungo Clanio, dove un incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato in seguito a una chiamata di emergenza che segnalava un incendio all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenute due autobotti dei Vigili del Fuoco, pronte ad affrontare una possibile situazione critica.

Una volta giunti sul luogo, i soccorritori hanno accertato che il rogo non interessava l’abitazione ma era causato dall’incendio della canna fumaria. Le fiamme e il fumo hanno comunque destato preoccupazione tra i residenti della zona, attirando l’attenzione del quartiere.

L’intervento è durato diversi minuti, necessari per domare completamente il fuoco e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente non si registrano feriti. Si segnalano soltanto danni legati al fumo e annerimenti provocati dalla combustione.