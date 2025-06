Avella: giovedì 12 i funerali di Antonio D’Avella, aveva 38 anni

Avella (AV), 11 giugno 2025 – La comunità di Avella è profondamente scossa per la prematura scomparsa di Antonio D’Avella, venuto a mancare all’età di soli 38 anni. A darne il triste annuncio sono la moglie Immacolata Stabile, la figlia Ludovica, il padre Giuseppe, la madre Anna Chinaglia, la sorella Lina, i cognati Angioletto D’Agostino, Angelo Stabile e Rosina Valente, i nipoti Christian e Aurora, la nonna Maria Potenza, oltre ai cugini, agli zii e a tutti i parenti.

Il giovane lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto e amato. La salma, proveniente dall’Ospedale di Caserta, giungerà domani 12 giugno presso la Chiesa Madonna delle Grazie in Avella alle ore 15:00, dove alle 16:30 sarà celebrato il rito funebre.

In segno di rispetto, la famiglia ha chiesto di non inviare fiori, e ha esteso la presente anche come ringraziamento a quanti si uniranno al loro dolore.

La comunità si stringe attorno alla famiglia D’Avella in questo momento di grande dolore.