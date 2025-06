Mugnano: Lo show di Gigi Soriani per la festa patronale

È ufficiale la guest star della festa patronale di Maria Santissima delle Grazie è Gigi Soriani. Il noto deejay e produttore musicale campano, è celebre per il suo stile coinvolgente e per la capacità di animare le piazze con il suo format “Vip Party”. Questo show live, ideato insieme a Gigio Rosa, combina dj set, animazione e performance dal vivo, creando un’atmosfera festosa adatta a tutte le generazioni.

Nel 2025, Gigi Soriani è stato tra gli artisti che hanno animato il Capodanno in Piazza del Plebiscito a Napoli, condividendo il palco con Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci e altri. L’evento ha celebrato la musica partenopea con un tributo a Pino Daniele, attirando migliaia di spettatori.

Il suo spettacolo è l’ ideale per chi cerca un’esperienza musicale coinvolgente e adatta a tutti, con un mix di suoni moderni e tradizione locale.

Lo show si terrà il 14 luglio, in piazza Umberto I. (L.C.)