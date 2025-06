Altavilla Irpina (AV) – Il 15 giugno presentazione di 9 percorsi cicloturistici.

Un appuntamento imperdibile attende gli amanti del ciclismo il 15 giugno ad Altavilla Irpina, dove, a partire dalle ore 9:00, saranno presentati nove percorsi cicloturistici curati dal GAL Partenio in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e il Comune di Altavilla Irpina. I tracciati, realizzati nell’ambito del PSR 2014/2020 – Programma “Cammini e sentieri della fede”, mirano a coniugare bellezze paesaggistiche e patrimonio culturale, snodandosi per decine di chilometri lungo la fascia del Partenio e i borghi della Media Valle del Sabato. I complessi minerari di Altavilla, le cantine Di Marzo di Tufo e la Basilica Paleocristiana di Prata costituiranno solo alcuni dei luoghi di interesse storico-culturale da visitare in sella nell’ambito degli itinerari previsti dal GAL. “Attraverso il ciclismo” – hanno commentato i responsabili dell’iniziativa – “puntiamo a potenziare lo sviluppo turistico delle aree interne, connettendo tra loro luoghi dal grande potenziale attrattivo”. Non mancheranno, inoltre, momenti di confronto e partecipazione. Al termine della giornata un open mic permetterà a diverse realtà associative di presentare e promuovere il proprio operato, con l’intento di istituire sinergie e collaborazioni tra i diversi attori del territorio.

(Andrea Squittieri)