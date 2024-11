AVELLA. Francesca Grassi tra i finalisti del prestigioso American Literature Award

Grande traguardo per Francesca Grassi, autrice avellana, che con il suo ultimo libro “Dentro una borsetta” è stata nominata finalista all’American Literature Award 2024 nella categoria dedicata agli Autori Stranieri.

Il premio, di rilevanza internazionale, offre un’importante opportunità per l’autrice e per la sua opera. Il riconoscimento prevede che il libro venga proposto a case editrici di spicco negli Stati Uniti, tra cui quelle di New York e Los Angeles, aumentando le possibilità di una pubblicazione oltreoceano. Inoltre, il titolo sarà messo in evidenza sul sito ufficiale della competizione e promosso presso biblioteche pubbliche e librerie nazionali americane.

Francesca Grassi sarà anche ospite alla cerimonia finale del premio, che si terrà negli Stati Uniti, un’occasione unica per celebrare il suo successo e ampliare il pubblico internazionale.

Soddisfazione e orgoglio anche per la casa editrice laziale “Atile Edizioni”, guidata da Elita Di Girolamo, che ha creduto nel talento della scrittrice e nel potenziale della sua opera.

Questo riconoscimento segna un momento cruciale nella carriera di Francesca Grassi e sottolinea l’importanza della narrativa italiana all’interno del panorama letterario mondiale.