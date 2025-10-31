AVELLA. Festa grande all’Ospedale di Nola per il dottor Nico Salvi va in pensione: un addio pieno di affetto e riconoscenza

NOLA / AVELLA – Una giornata di emozione e gratitudine all’Ospedale “Santa Maria la Pietà” di Nola, dove medici, infermieri e personale sanitario si sono riuniti per salutare il dottor Nico Salvi, radiologo stimato e figura di grande umanità, che oggi ha concluso ufficialmente il suo lungo e brillante percorso professionale, raggiungendo la meritata pensione.

Il dottor Salvi, originario di Avella, è da sempre conosciuto non solo per la sua competenza medica e la dedizione al lavoro, ma anche per la sua sensibilità umana, la disponibilità verso i colleghi e l’attenzione sincera ai pazienti. Nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento non solo per l’ospedale di Nola, ma anche per l’intera comunità del Baianese e dell’area nolana, dove ha lasciato un segno profondo.

La festa di saluto, organizzata dai colleghi del reparto di Radiologia, è stata un momento di grande partecipazione e affetto. Tra applausi, sorrisi e qualche inevitabile lacrima, sono stati ricordati i tanti anni di servizio, la professionalità e l’impegno che hanno contraddistinto la carriera del dottore.

Oltre alla sua lunga attività in ambito sanitario, Nico Salvi è conosciuto anche per il suo impegno civico: è stato sindaco di Avella, dedicando la sua esperienza e la sua sensibilità alla crescita della comunità locale. Sempre vicino ai cittadini, ha saputo coniugare la competenza del medico con la visione e la responsabilità dell’amministratore.

“Il dottore Salvi è stato un esempio di umanità, dedizione e professionalità – hanno detto i colleghi durante la cerimonia –. Ha saputo unire il rigore scientifico con il cuore, e questo lo ha reso speciale per tutti noi.”

Ora per lui si apre una nuova fase di vita, fatta di tempo da dedicare alla famiglia, agli affetti e – conoscendolo – anche a nuovi progetti e passioni personali.

L’intera comunità medica e civile si unisce nel ringraziamento al dottor Nico Salvi per quanto ha dato in tutti questi anni, augurandogli una pensione serena e piena di soddisfazioni.

Buon meritato riposo, dottor Salvi: la sua impronta resta viva nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di lavorare al suo fianco.