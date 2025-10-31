Ognissanti e Commemorazione dei Defunti a Mugnano del Cardinale: le Sante Messe presiedute da Don Giuseppe Autorino

La Comunità Interparrocchiale di Mugnano del Cardinale ha diffuso il programma delle Sante Messe per il 31 ottobre, 1 e 2 novembre, in occasione della Solennità di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti.

Le celebrazioni, che si terranno tra la chiesa della Madonna del Carmine, il Cimitero comunale e il Santuario di Santa Filomena, saranno presiedute dal Rettore del Santuario, Don Giuseppe Autorino, che guiderà la comunità in questi giorni di raccoglimento e preghiera.

Il calendario prevede momenti liturgici e spirituali che accompagneranno i fedeli nella riflessione sul valore della santità e della memoria cristiana.

Le Sante Messe inizieranno nella serata di giovedì 31 ottobre, con la prima celebrazione alle ore 17.00 nella chiesa della Madonna del Carmine e alle ore 18.30 al Santuario di Santa Filomena.

Il giorno di Ognissanti, 1° novembre, le funzioni seguiranno il seguente orario:

• Ore 8.00 chiesa M.SS. del Carmine

• Ore 10.00 Cimitero comunale

• Ore 12.00 Santuario di Santa Filomena

• Ore 15.00 pellegrinaggio al Cimitero con partenza da Piazza Cardinale

• Ore 19.00 Santuario di Santa Filomena

Il 2 novembre, giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, le celebrazioni si terranno secondo questo programma:

• Ore 8.00 chiesa M.SS. del Carmine

• Ore 10.00 Cimitero comunale

• Ore 11.00 chiesa M.SS. del Carmine

• Ore 12.00 Santuario di Santa Filomena

• Ore 18.30 Santuario di Santa Filomena

Le giornate del 1° e 2 novembre rappresentano per i fedeli un tempo di riconciliazione, preghiera e memoria, nel segno della speranza cristiana e della comunione dei santi.

Don Giuseppe Autorino, nella sua guida pastorale, invita la comunità a partecipare con spirito di fede, ricordando che “la preghiera per i defunti è un atto d’amore che unisce terra e cielo”.