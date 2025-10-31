Incubo sul tragitto scolastico: scuolabus vola giù dal ponte, feriti quattro ragazzi

Momenti di grande paura questa mattina in Valfurva, alle porte di Bormio, dove uno scuolabus con nove studenti a bordo è uscito di strada e, dopo un volo di alcuni metri, è finito nel torrente Frodolfo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del mezzo, un uomo di 39 anni, avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa di un malore improvviso. L’impatto è stato violento ma fortunatamente non ha provocato vittime.

Quattro ragazzi sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo per accertamenti. Le condizioni più serie riguardano l’autista, che ha riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Valdisotto, i Carabinieri della Compagnia di Tirano e i soccorritori del 118. Determinante è stata la prontezza degli studenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme utilizzando i propri telefoni cellulari, consentendo ai familiari di arrivare per primi e prestare i primi soccorsi in attesa delle squadre di emergenza.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause dell’incidente e verificare le condizioni tecniche del mezzo.