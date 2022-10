AVELLA. Cambia Avella su Forno Crematorio: “Saggia decisione dell’Amministrazione, adesso tutti a lavoro per Avella”

Il gruppo di opposizione “Cambia Avella” ha accolto con soddisfazione la decisione preannunciata oggi dal presidente del Consiglio Comunale Domenico Biancardi di fare un passo indietro sulla decisione di costruire sul territorio avellano di un forno crematorio. Ecco la nota diffusa:

“Abbiamo confidato molto in questa saggia decisione. Abbiamo sperato che si ragionasse senza necessità di inasprire toni e situazioni. Ora alla dichiarazione verbale del Presidente del Consiglio dovranno seguire atti sostanziali. Quindi trattandosi di una decisione adottata con una Delibera di Consiglio Comunale, e ancor prima di Giunta, occorrerà un atto di pari valore, revoca o annullamento, da parte del Consiglio, per mettere definitivamente fine a questa breve parentesi e quindi lavorare a progetti, investimenti e programmazione di pubblica utilità ed interesse per il nostro Paese ed il suo sviluppo.

Come MINORANZA siamo lieti di aver accompagnato e dato voce nei luoghi istituzionali alle esortazioni e volontà di tanti CITTADINI motivando con garbo le nostre ragioni e sollecitando una riflessione da parte dell’Amministrazione. A lavoro per Avella e per gli Avellani”.

CAMBIA AVELLA