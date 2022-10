Sant’Antimo: sorpresi con la droga. Arrestati.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Solimena a Sant’Antimo dove era stata segnalata un’attività di spaccio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due uomini uscire dal locale contatori del palazzo che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo, ma sono stati raggiunti e trovati in possesso di una bustina contenente circa 0.4 grammi hashish; inoltre, gli agenti hanno rinvenuto nel vano contatore 37 bustine di hashish del peso di circa 36 grammi, 17 bustine di marijuana del peso di circa 15 grammi e 3 dosi di cocaina del peso di circa 0.3 grammi.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo dove hanno trovato, in un marsupio, 12 dosi di cocaina del peso di circa 3 grammi e 117 euro, mentre, nella camera da letto, un bisturi intriso di hashish ed una cassettina di sicurezza contenente 270 euro; infine, nella cantinola di pertinenza all’appartamento, hanno rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga.

A.M., F.R e A.B , di età compresa tra i 19 ai 29 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.