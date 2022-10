Bonus dei casinò: dove si trovano i migliori?

Chi si avvicina al mondo del gioco spesso è pieno di dubbi e incertezze. Come in tutti i settori oggigiorno, la scelta è ampia, dunque non si sa come procedere. Nel settore dei casinò on line, un modo ideale per capire a chi affidarsi può essere quello di valutare i bonus che ogni realtà offre, badando soprattutto a quelli di benvenuto, che nascono proprio per incentivare la partecipazione di nuovi appassionati e principianti.

Un’offerta che nasce per la concorrenza

Basta visitare il sito di uno dei provider on line per rendersi conto che ci sono offerte e bonus di benvenuto decisamente più attraenti di quelli proposti nelle sale reali o terrestri, come spesso vengono chiamate oggi. I casinò storici spesso garantiscono architetture meravigliose e sono eleganti e raffinati, ma sono situati in città lontane e costose da raggiungere, dove l’alloggio ha prezzi importanti e un drink costa decisamente di più del gin and tonic, che si può preparare a casa e sorseggiare mentre si gioca al computer. Se si guarda alla storia, va sottolineato che i bonus per il gioco online non erano presenti inizialmente. Il motivo non è chiaro, ma forse ha un ruolo importante il fatto che all’inizio ci fossero solo pochissimi provider. Poi il settore ha preso piede, la gente si è fatta conquistare e la concorrenza è aumentata e ha pensato ad idee di marketing per farsi conoscere. Una delle principali è stata proprio quella di creare dei bonus per apparire più attraenti ai potenziali “clienti” e quindi avere la meglio sugli altri operatori.

Non esiste solo un tipo di bonus

Se dovessimo fare un elenco dei bonus più popolari per il gioco d’azzardo online, dovremmo indicare anzitutto i bonus di iscrizione o di ingresso, poi i giri gratuiti, i bonus di ricarica e infine gli schemi fedeltà, che qualcuno chiama anche schemi Vip, assegnando ai giocatori abituali lo stesso nomignolo che spetta ai personaggi pubblici o del mondo dello spettacolo. Più o meno su tutte le piattaforme si trovano questi vantaggi, ma l’offerta può cambiare anche in modo significativo da un sito all’altro e questo dipende dall’aggressività dell’operatore. Il bonus di benvenuto, in particolare, è stato creato per far decadere l’iniziale diffidenza di chi non si è mai affidato prima ai giochi on line e ha visto la luce tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. All’inizio erano molto generosi ma anche vincolanti, con un sacco di condizioni e regole da leggere, mentre ora sono più semplici da acchiappare. Ma come funzionano? In genere un giocatore deposita una piccola somma di denaro su un conto del casinò e viene ricompensato con un bonus, che si solito è equivalente o persino superiore all’importo depositato.

L’incentivo dei giri gratis

Una buona partenza, cui conviene far seguire l’acquisizione di altri bonus, se si vuole continuare a tentare la Fortuna senza accumulare perdite. Un bonus utile in questo senso è quello dei giri gratuiti, grazie ai quali si sperimenta un giro di rulli senza pagare. Qualche casinò lo propone ai nuovi arrivati, altri invece lo offrono per mantenere legati a se i clienti. Chi infatti vince in questi giri gratis, riceve il denaro sul proprio account e lo deve utilizzare all’interno della piattaforma almeno un po’ di volte, prima di poterlo ritirare. Pensata per consentire ai giocatori di provare i giochi di slot online e mobile, questa formula consente anche di provare le nuove proposte, come ad esempio le nuove slot machine, e rendersi conto se fanno al caso vostro, senza dover per forza puntare troppi soldi

Programmi ad alta fedeltà

Tra i bonus proposti dai casinò online, comunque, rientrano anche quelli che non puntano a conquistare nuovi giocatori, ma a mantenere i clienti esistenti, puntando sulla fidelizzazione. Un meccanismo del tutto analogo a quello praticato da supermercati e aziende, che offrono sconti o vantaggi ai propri clienti, in modo che non si spostino altrove per i loro acquisti. Si tratta di un sistema efficace per far capire al giocatore che è importante e per ricompensarlo. In questa logica rientrano i bonus di ricarica e i programmi fedeltà, chiamati spesso programmi VIP. I primi vengono offerti ai giocatori quando fanno nuovi depositi sul loro account. Alcuni siti li garantiscono con regolarità, magari ogni primo deposito del mese o della settimana, facendo sì che i giocatori continuino a restare legati alla piattaforma che appunto li ricarica. Quanto ai programmi fedeltà e VIP premiano l’utente sulla base della sua attività di gioco. Chi più gioca più riceve in dono e le ricompense sono di vario genere, dai contanti depositati sull’account a biglietti per eventi, dalle vacanze agli ingressi ai concerti.

L’importante è scegliere con attenzione

In fondo si tratta di un sistema che ricorda quello delle miglia di certe compagnie aeree, che premiano i viaggatori più assidui, garantendo loro viaggi gratuiti da usare con la famiglia o gli amici se rimangono fedeli e scelgono solo quella linea per spostarsi per lavoro. Un beneficio che talvolta si vanifica facendo meglio i conti, visto che qualche compagnia ha prezzi talmente superiori alle altre, che alla fine questi biglietti omaggio li fa comunque “pagare”. In ogni settore, del resto, è fondamentale prestare attenzione a offerte e ricompensi. Vale al supermercato, per le compagnie aeree e quando si gioca on line. Per quanto i bonus dei casinò siano interessanti e accattivanti, infatti, c’è un’avvertenza di cui tenere conto: meglio scegliere sempre piattaforme registrate e autorizzate, visto che garantiscono serietà, controlli e protezione. Solo in questo modo si possono evitare truffe e raggiri, come quella avvenuta di recente a parecchi siciliani che si dedicavano al trading on line. Per evitare problemi, basta affidarsi ai siti qualificati. In questo modo il divertimento è assicurato.