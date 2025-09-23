AVELLA. Avviso di garanzia ad Enzo Alaia, Chiara Cacace: «Non solidarietà, ma umana vicinanza»

In merito all’avviso di garanzia notificato al consigliere regionale Enzo Alaia, interviene la consigliera comunale Chiara Cacace, che precisa la propria posizione.

«Non intendo esprimere solidarietà politica, ma piuttosto un sentimento di umana vicinanza – dichiara Cacace –. La vicinanza non appartiene a uno schieramento, riguarda tutti come persone e si manifesta nei momenti di difficoltà. Non conosco nel dettaglio la vicenda giudiziaria e non entro nel merito, ma credo sia importante non perdere mai di vista l’aspetto umano».

Secondo la consigliera, infatti, «al di là delle contrapposizioni, l’essere umano va sempre rispettato e sostenuto. La vicinanza non è un giudizio sugli eventi, ma un riconoscimento della dignità della persona».

