Avella ancora fiamme intorno al Castello: bruciano le sterpaglie lungo la strada per il maniero. Video

Non si placa l’allarme incendi ad Avella, dove anche oggi il territorio attorno al Castello è tornato a bruciare. Le fiamme hanno interessato le sterpaglie secche che costeggiano la strada che conduce all’antico maniero, già in passato teatro di episodi simili.

Per il momento non registra alcun intervento da parte dei Vigili del Fuoco né di squadre antincendio, stando alle segnalazioni dai residenti e da alcuni automobilisti presenti sul posto. Le fiamme per il momento non sono in prossimità di abitazioni vicine.

Si spera nell’intervento immediato delle squadre antincendio mentre sul posto c’è un’auto dei Carabinieri della Radiombile di Baiano.