Marcialonga Mercogliano–Montevergine 2025: un successo di sport, fede e comunità

Una giornata straordinaria, carica di emozioni, partecipazione e devozione: si è svolta ieri l’edizione 2025 della storica Marcialonga Mercogliano–Montevergine, che ha visto la presenza di circa 1000 atleti pronti a sfidare sé stessi lungo il suggestivo tragitto che da Viale San Modestino conduce fino al Santuario di Montevergine, cuore spirituale dell’Irpinia.

Uomini e donne, giovani e meno giovani, hanno percorso con sacrificio e passione i chilometri in salita, spinti dalla forza della fede e dall’energia di un’intera comunità che, come ogni anno, ha risposto con entusiasmo.

Ecco i ringraziamenti degli organizzatori: “Un sentito ringraziamento va a Pietro Carpenito per l’organizzazione impeccabile e all’Amministrazione Comunale della Città di Mercogliano per il fondamentale sostegno. Essenziale la collaborazione con le forze dell’ordine: il Comando dei Carabinieri di Mercogliano e Ospedaletto, insieme alla Polizia Municipale di Mercogliano, hanno garantito lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza. Un grazie di cuore all’imprenditore Carmine Marinelli e alla Fondazione Giuseppe Marinelli, da sempre vicini al territorio e promotori attivi di eventi che uniscono sport e valori sociali. Importante anche il supporto della Misericordia del Partenio “Mercogliano ODV”, della Misericordia di Montoro, e dello staff medico e sanitario presenti lungo tutto il percorso: la loro professionalità e dedizione sono stati una garanzia di sicurezza per tutti i partecipanti. Riconoscimento doveroso anche per il servizio di safety e security coordinato da Antonio Avitabile, e per tutti i volontari delle associazioni locali, che con generosità hanno sostenuto gli atleti fino al traguardo”.

La Marcialonga 2025 è stata, ancora una volta, un’occasione di condivisione e appartenenza, capace di unire sport, fede, natura e impegno civico.