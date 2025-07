Napoli, arrestato 32enne ad Afragola per spaccio di droga: sequestrati cocaina e contanti

Proseguono i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 32enne napoletano per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Durante un servizio di pattugliamento in via Galliano, ad Afragola, gli agenti del Commissariato locale hanno notato un’auto con a bordo il 32enne, che ha tentato di nascondere qualcosa alla vista dei poliziotti. Insospettiti, gli agenti hanno proceduto al controllo del veicolo.

A seguito della perquisizione, il conducente è stato trovato in possesso di 20 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 14 grammi, nascosti nella portiera anteriore dell’auto. Inoltre, sono stati rinvenuti 235 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.