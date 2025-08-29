Atripalda, incendio in via Fiumitello: nube di fumo nero sulla città

ATRIPALDA — Paura nel tardo pomeriggio in via Fiumitello, ad Atripalda, dove un incendio ha interessato i locali di uno stabile residenziale. Le fiamme hanno sprigionato in pochi minuti una densa nube di fumo nero, visibile anche a distanza, che ha messo in allarme residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Avellino con tre autobotti. Le squadre hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero agli edifici vicini.

Fortunatamente all’interno dei locali interessati non erano presenti persone e non si registrano feriti. La strada è stata presidiata dai Carabinieri della stazione locale e dagli agenti della Polizia Municipale, che hanno messo in sicurezza l’area.

Le cause dell’incendio restano ancora da accertare. Le indagini sono in corso, mentre tra i cittadini resta forte la preoccupazione per l’improvvisa colonna di fumo che ha avvolto la zona, costringendo molti a rimanere chiusi in casa.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla vulnerabilità del tessuto urbano e sulla necessità di garantire prontezza nei sistemi di sicurezza e prevenzione.