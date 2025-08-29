Napoli, torna la Festa dei Gigli di Barra 2025: un mese di tradizione e comunità

NAPOLI — Dal 31 agosto al 30 settembre 2025 Barra si veste a festa per uno degli appuntamenti più attesi e identitari del calendario cittadino: la Festa dei Gigli, evento che intreccia fede, arte, musica e tradizione popolare.

Per un mese intero i rioni saranno protagonisti con la costruzione e la ballata dei Gigli, le imponenti strutture lignee che, portate a spalla dai “paranze”, sfilano per le strade tra musica, cori e applausi della folla. Una tradizione secolare, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale, che da sempre richiama visitatori da tutta Italia e dall’estero.

La Festa dei Gigli non è solo spettacolo, ma un’esperienza comunitaria che unisce generazioni: anziani e giovani fianco a fianco nella realizzazione delle macchine, famiglie che tramandano saperi e storie, quartieri che si riconoscono e si rafforzano nella condivisione.

Ogni Giglio è diverso, frutto della creatività e della passione dei rioni che lo preparano con cura, mesi di lavoro e sacrifici. La “ballata”, accompagnata da bande e musica popolare, è il momento culminante: una danza collettiva che trasforma il peso in festa e la fatica in orgoglio.

La città si prepara così ad accogliere un mese di emozioni, in cui religiosità e cultura popolare si fondono in una celebrazione che affonda le radici nella storia e continua a parlare al presente.

Tutti gli appuntamenti e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Napoli: www.comune.napoli.it/festa-dei-gigli-barra-2025.