Assalto Armato sulla Statale 613 Brindisi-Lecce: Scene da Far West e Colpo da 3 Milioni di Euro

Un assalto armato in pieno stile far west ha sconvolto questa mattina la statale 613 Brindisi-Lecce, tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Il commando di banditi ha messo in atto un’azione coordinata che ha visto auto in fiamme, colpi di mitragliette e una colonna di fumo che ha bloccato completamente la strada.

L’obiettivo dell’attacco era un furgone portavalori, la cui cassaforte è stata fatta esplodere con un ordigno, permettendo ai criminali di rubare circa 3 milioni di euro. Per garantire il successo del colpo e rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, i banditi hanno incendiato numerosi veicoli in entrambe le direzioni di marcia.

In totale, sono state bruciate sette auto: tre nel senso di marcia verso Brindisi e quattro in direzione opposta. Gli sbarramenti creati sull’asfalto hanno reso difficile l’accesso alla zona, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso e di indagine.

L’azione del commando, realizzata con una precisione militare, ha creato una situazione di panico e caos tra gli automobilisti che si sono trovati intrappolati tra le fiamme e i colpi d’arma da fuoco. Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere tutte le informazioni necessarie e catturare i responsabili di questo audace colpo.