Omicidio a Pannarano: Fratello uccide a colpi di Ascia. La testa buttata dal balcone

Questa notte a Pannarano, un tragico evento ha sconvolto la comunità. Annibale Miarelli, 70 anni, è stato ucciso a colpi di ascia dal fratello Benito Miarelli. Il dramma si è consumato nella loro abitazione in via Piano. Secondo le prime ricostruzioni, i due fratelli, che vivevano insieme, erano noti per i frequenti litigi. La tensione tra i due è culminata in una lite durante la tarda serata di mercoledì, che ha allarmato i vicini. Qualche ora dopo, Benito ha commesso l’omicidio mentre Annibale dormiva. Subito dopo, in evidente stato confusionale, si è recato da un vicino per chiedere di allertare i carabinieri.

Le forze dell’ordine, arrivate sul posto, hanno trovato Benito nel cortile della casa, ancora in stato di shock. Annibale Miarelli, pensionato tornato a Pannarano dopo aver vissuto a lungo a Roma, è deceduto sul colpo.

Benito Miarelli è stato condotto presso la caserma dei carabinieri di Montesarchio e, su disposizione della Procura della Repubblica, trasferito al carcere di contrada Capodimonte di Benevento. L’omicidio sembra essere stato il tragico epilogo di una serie di conflitti familiari irrisolti, esplosi nella notte fatale.

La comunità di Pannarano è rimasta profondamente scossa da questo terribile evento, che ha messo in luce le difficoltà di convivenza tra i due fratelli e ha portato a un tragico finale.