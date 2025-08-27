5, 6 e 7 settimana Il Pasto della Salamandra – Forum Giovani Grottolella.

Ritorna anche questa estate l’evento più atteso della estate grottolellese, Il Pasto della Salamandra, un festival di arte , musica, spettacolo , all’interno del quale si inseriscono le degustazione dei prodotti tipici locali che da sempre hanno caratterizzato l’iniziativa dei giovani del Forum di Grottolella. Anche in questa edizione , nei giorni 5, 6 e 7 settembre ci sarà tanta musica, spettacoli , esibizioni di artisti di strada e divertimento per tutte le fasce di età, nella cornice suggestiva del centro storico del Comune di Grottolella.

Ci sarà tanto spazio per la cultura, la musica e il divertimento. Nelle tre serate si esibiranno il giorno 5 il gruppo Alla Bua e Dj Luca Frisetti il giorno 6 i Molotov d’Irpinia e Dj El Bako e il giorno 7 gli Stragatti e Discoland.

” Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare Il Pasto della Salamandra, con sacrificio, dedizione e amore per la nostra terra . E anche in questa edizione ci saranno artisti di primo livello , giochi per bambini , espositori e mostre di artigiani, giocolieri musica e spettacoli , oltre alle eccellenze enogastronomiche che da sempre caratterizzano questa kermesse.

Ringraziamo tutti i giovani e le persone che ci sono stati vicini, ringraziamo gli sponsor e l’amministrazione comunale di Grottolella per il sostegno e vi aspettiamo in questi tre 3 giorni 5 , 6 e 7 settembre, di cui la domenica tutta la giornata, che si preannunciano davvero meravigliosi ” – dichiarano i componenti del direttivo del forum dei giovani di Grottolella.

Dunque,si preannunciato tre bellissimi giorni nel comune di Grottolella, tutti da vivere intensamente e da non perdere assolutamente.