Avellino – I Carabinieri recuperano in poche ore una e-bike: denunciato un 38enne

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno denunciato un 38enne di origini tunisine, ritenuto responsabile del furto di una bicicletta elettrica.

L’attività è scattata a seguito della denuncia presentata dal proprietario, che la sera precedente aveva lasciato la e-bike nell’atrio del palazzo della sua abitazione. I militari dell’Arma, avvalendosi delle immagini di videosorveglianza, hanno rapidamente individuato il presunto autore del furto, rintracciato dopo poche ore nei giardini di Piazza Kennedy.

La tempestiva azione ha consentito non solo di identificare il responsabile, ma anche di recuperare la bicicletta, subito riconsegnata al legittimo proprietario.

Alla luce degli elementi raccolti, per il 38enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.