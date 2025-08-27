Altavilla Irpina (AV) – Successo per il concerto di Rosario Miraggio in chiusura dei festeggiamenti di San Pellegrino Martire.Ma

Un grande successo ha chiuso la festa in onore del protettore San Pellegrino Martire ad Altavilla Irpina. Martedì 26 agosto, il concerto di Rosario Miraggio ha trasformato Corso Garibaldi in un palcoscenico a cielo aperto, richiamando una folla entusiasta proveniente da tutta la regione. Atmosfera vibrante, canzoni attese e cori che hanno accompagnato l’artista napoletano hanno fatto da cornice a una serata indimenticabile per la comunità altavillese e i numerosi visitatori. Soddisfatti gli organizzatori del Comitato Festa, che a margine dell’evento hanno dichiarato: «Anche stasera Altavilla ha regalato emozioni. Ringraziamo tutti i partecipanti per aver contribuito alla riuscita dei festeggiamenti di San Pellegrino 2025 e per aver mostrato la parte bella del nostro paese!». L’appuntamento con Rosario Miraggio ha segnato la chiusura di un programma ricco di momenti religiosi e iniziative che, come ogni anno, hanno animato il centro irpino rafforzando il legame tra tradizione, musica e socialità.

(Andrea Squittieri)