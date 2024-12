BAIANO. “Noi e il Maio” – Tradizione e Innovazione si incontrano a Teatro

Il 20 dicembre, la comunità si riunirà per celebrare una delle sue tradizioni più sentite, il “Maio“, simbolo di cultura, identità e rinnovamento. L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 presso il Teatro Colosseo, con un evento che mescola arte, fotografia e riflessione.

La Mostra Fotografica “Noi e il Maio”*

Curata da Joseph Noviello, la mostra racconta, attraverso immagini suggestive, il legame profondo tra la comunità e il Maio, la tradizione della celebrazione collettiva e il significato che questa riveste nel contesto contemporaneo. Uno sguardo artistico e intimo che immortala i momenti più significativi della festività.

L’Opera Artistica: Economia Circolare e il Maio

L’evento ospiterà anche una performance artistica firmata Rav Art Project intitolata “Il Maio come esempio di economia circolare”. L’opera intende evidenziare come questa antica tradizione possa essere un modello di sostenibilità, unendo il rispetto per la natura e il riutilizzo delle risorse. Il Maio diventa così non solo simbolo culturale, ma anche un esempio concreto di come l’arte possa ispirare pratiche ecologiche e responsabili.

Un Incontro per il Futuro

La conferenza stampa e le opere presentate stimoleranno un dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. Il Maio non è solo una celebrazione, ma un momento di unione e di riflessione per la comunità, un’occasione per riscoprire il valore delle radici culturali in chiave moderna.

L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare a questa serata di cultura, arte e sostenibilità.