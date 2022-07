100 DI QUESTI GIORNI. Forino (Av): Laurea con 110 e Lode presso LA SAPIENZA di Roma per la giovane forinese IRENE VOLINO nuova Dottoressa in Chimica e Tecnologia Farmaceutica.

Giorno veramente da incorniciare per la Città di Forino grazie al prestigioso titolo di Laura Magistrale conseguito con il massimo dei voti 110 e Lode presso una delle migliori Università italiane “LA SAPIENZA” di Roma per la giovane IRENE VOLINO forinese doc.

Irene Volino già diplomata nell’anno scolastico 2016/2017 al liceo classico Pietro Colletta di Avellino con il massimo dei voti è stata da sempre determinata nei suoi studi ancor più dopo la scelta della facoltà magistrale a ciclo unico CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE presso l’ Università” La Sapienza” di Roma , dove

dopo aver effettuato i test di ammissione a numero chiuso , e’ riuscita a rientrare tra i primi posti nella graduatoria di questa prestigiosa università italiana.

Oggi 21 Luglio , dopo nemmeno cinque anni e con congruo anticipo rispetto al tempo previsto, conclude il suo percorso universitario. Ha presentato alla commissione esaminatrice il suo lavoro di tesi sperimentale durato sei mesi BIOPSIA LIQUIDA protocollo per l’isolamento simultaneo di CTC e e ct-DNA partendo da un singolo prelievo ematico, lavoro che è stato coadiuvato dalla professoressa Valentina Gazzaniga tra le migliori in Italia riguardo alla Storia della Medicina.

La Commissione di laurea l’ha proclamata dottoressa in Chimica e Tecnologia Farmaceutica con il voto di 110 su 110 con Lode suggellando un duro , tortuoso e faticoso percorso di studi. Da oggi Forino ha una nuova Dottoressa che sicuramente farà moltissimo parlare di sé nei prossimi futuri tempi . Di nuovo Auguri. Daniele Biondi