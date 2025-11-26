Mugnano del Cardinale, scuola chiusa venerdì 28 novembre: al via i lavori per i nuovi infissi

La scuola primaria e secondaria di primo grado di Via Montevergine resterà chiusa venerdì 28 novembre per consentire l’avvio dell’intervento programmato di installazione dei nuovi infissi, parte del più ampio progetto di efficientamento energetico dell’edificio scolastico promosso dal Comune di Mugnano del Cardinale.

Si tratta di un passo significativo nel percorso di modernizzazione delle strutture scolastiche: i nuovi serramenti miglioreranno la qualità degli ambienti interni, garantiranno un migliore comfort termico per studenti e personale e contribuiranno a ridurre i consumi energetici, con vantaggi sia economici sia ambientali per l’intera comunità.

L’Amministrazione comunale, nel comunicare la chiusura per un solo giorno, si scusa per i possibili disagi e ringrazia famiglie e personale per la collaborazione. L’obiettivo dichiarato è continuare a investire in scuole più moderne, sicure ed efficienti.