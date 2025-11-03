L’US Palmese 1914 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Nello Di Costanzo.

Una decisione difficile e sofferta, maturata dopo un’attenta riflessione, resasi purtroppo necessaria per dare una scossa e tentare di invertire il trend negativo che ha caratterizzato le ultime uscite stagionali.

La società desidera esprimere la sua più sincera gratitudine al tecnico Di Costanzo per la sua impeccabile serietà, la grande professionalità e l’encomiabile impegno dimostrati sin dal primo giorno alla guida della Palmese. Al di là delle dinamiche del campo, riconosciamo e apprezziamo profondamente il valore umano e la dedizione che mister Di Costanzo ha messo al servizio dei nostri colori.