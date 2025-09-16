La “Due Comuni” unisce Sant’Anastasia e Somma Vesuviana: sport, solidarietà e fede per Telethon

SANT’ANASTASIA (NA) – Questa mattina, nell’aula capitolare del Santuario della Madonna dell’Arco, è stata presentata la quinta edizione della “Due Comuni”, la maratona podistica che domenica 21 settembre vedrà oltre 800 atleti correre insieme nel segno della solidarietà.

La manifestazione, che gode del patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, rinnova un appuntamento ormai tradizionale: una gara sportiva che coniuga il sostegno alla ricerca scientifica di Telethon con la valorizzazione del territorio e dello spirito comunitario.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, affiancato dal primo cittadino di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. Entrambi hanno sottolineato il valore della corsa non solo come evento sportivo, ma come occasione di crescita collettiva e di promozione delle rispettive comunità.

Paesaggi e spiritualità

Il percorso della “Due Comuni” attraverserà scorci suggestivi ai piedi del Vesuvio, tra vie storiche e piazze cittadine, fino a toccare il Santuario della Madonna dell’Arco, cuore religioso e identitario della zona. Un intreccio di paesaggio, fede e cultura che conferisce alla manifestazione un carattere unico.

La sfida del cuore

“Questa maratona è sempre un’occasione per coniugare solidarietà e comunità – hanno ricordato gli organizzatori –. Ringraziamo Telethon per l’impegno instancabile, gli atleti e i cittadini che rendono possibile questa manifestazione. Sono loro a dare energia a questa sfida del cuore”.

Il Comune di Sant’Anastasia, con il supporto della Città Metropolitana, ha confermato l’impegno a sostenere questa e le future edizioni della “Due Comuni”, segno di come sport, cultura e fede possano camminare insieme nel segno della solidarietà.