Giro della Campania U23: a Maiori successo di Leonardo Vesco, nuovo protagonista della corsa

Nella seconda tappa del Giro di Campania U23, da Avellino a Maiori, a trionfare è stato Leonardo Vesco del team MBH Bank Ballan CSB Colpack, che ha conquistato la vittoria in volata davanti a Mirko Bozzola (SC Padovani Polo Cherry Bank), nuovo leader della classifica generale, ed Edoardo Burani (Team Hopplà).

La tappa di 116 km si è corsa con una media di 41,73 km/h, chiudendosi in 2 ore 46 minuti e 47 secondi. Vesco, oltre alla vittoria di tappa, ha conquistato la maglia di miglior giovane e si è portato al secondo posto della classifica generale a soli 4 secondi da Bozzola.

Grande prova di squadra per MBH Bank Ballan CSB Colpack, completata dal quarto posto di Diego Bracalente, autore di una lunga fuga e fondamentale per il successo del compagno di squadra.

Il team manager Antonio Bevilacqua ha sottolineato l’impegno della squadra sulle strade della Costiera Amalfitana e ha espresso preoccupazione per le condizioni di salute di Mark Valente, caduto durante la discesa.

Domani la corsa proseguirà con la sfida tra Bozzola e Vesco, pronti a giocarsi il successo finale.

Gara sospesa per una caduta

L’evento ha vissuto un momento di tensione quando una caduta ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la gara per circa trenta minuti. Tra i coinvolti, Grimod e Leonardo Rossi, che sono stati prontamente soccorsi e trasportati al vicino ospedale per accertamenti. La speranza di tutti è che possano recuperare rapidamente e tornare presto in gara.

Le Maglie

Dopo questa seconda tappa, ecco i leader delle diverse classifiche:

• Generale: Mirko Bozzola (ITA) – A.S.D. S.C. Padovani

• Punti: Tommaso Bessega – Biesse – Carrera – Premac

• GPM: Ivan Toselli – Team Technipes #InEmiliaRomagna

• Giovani: Leonardo Vesco (ITA) – MBHBank Ballan CSB Colpack

• TV: Tommaso Bessega – Biesse – Carrera – Premac

• Stranieri: Valerii Shtin – Area Zero Caffè Mokambo

Con questa vittoria, Vesco – che si era già imposto nel Città di Pontedera – si conferma tra i giovani talenti emergenti del panorama ciclistico italiano.

Terza e ultima tappa – 7 giugno

Caserta – Curti (km zero) – Marcianise (130,3 km).

La frazione conclusiva si disputerà su un tracciato pianeggiante e si concluderà nello storico Velodromo Vincenzo Capone di Marcianise, dove si terranno anche le premiazioni ufficiali. Alla cerimonia sarà presente il prof. Giovanni Covone, astrofisico dell’Università Federico II di Napoli. A consegnare la prestigiosa Coppa Zinzi, realizzata dal CONI Campania, sarà atteso il presidente Sergio Roncelli, a conferma del forte legame con le istituzioni sportive regionali.

Ordine d’arrivo 2ª tappa – 116 km in 2h 46’47’’ – media 41,73 km/h

1. Vesco Leonardo (MBH Bank Ballan CSB)

2. Bozzola Mirko (SC Padovani Polo Cherry Bank) +00’’

3. Burani Edoardo (Team Hopplà) +00’’

4. Bracalente Diego (MBH Bank Ballan CSB) +00’’

5. Toselli Ivan (Team Technipes #InEmiliaRomagna) +00’’

6. Bruno Andrea (Team Hopplà) +37’’

7. Piccini Mattia (Gragnano Sporting Club) +37’’

8. Leali Stefano (G.C.Sissio Team) +37’’

9. Bertolli Samuel (Team Bike Sicilia Multicar Amaru) +37’’

10. Shtin Valery (Area Zero Caffé Mokambo) +37’’

11. Rossi Leonardo (Beltrami TSA-Tre Colli) +37’’

12. Fanton Giovanni (MG.K vis Costruzioni Ambiente) +37’’

13. Busanello Roberto (Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino) +37’’

14. Ceroli Umberto (Aran Cucine Vejus) +37’’

15. Bessega Tommaso (Biesse-Carrera Premac) +37’’

16. Minoia Sebastiano (SAM-Vitalcare-Dynatek) +1’21’’

17. Cireddu Ignazio (Area Zero Caffé Mokambo) +1’21’’

18. Friggi Vittorio (MG.K vis Costruzioni Ambiente) +1’21’’

19. Menghini Francesco (Costruzioni e Ambiente Venturini) +1’21’’

20. Rubio Edwin Fabian (Aran Cucine Vejus) +1’21’’