Campania Cross: appuntamento al prossimo autunno-inverno 2022-2023

Puglianello, Eboli e Torre del Greco: tre appuntamenti consegnati agli archivi per il Campania Cross 2021-2022, circuito che è tornato a muovere i propri passi sotto l’egida del comitato regionale FCI Campania.

Le società New Valley-Ciemme Sport (Puglianello Cross), Bike&Sport Team (CX Masseria del Cuccaro) e Vesuvio Mountainbike (Vesuvio Ciclocross) hanno unito le forze affinchè questo circuito possa iniziare a crescere, ad assumere una precisa identità e a farsi notare anche a livello extra-regionale, nonché una fucina di futuri campioni di questa disciplina dalle medesime iniziali con la lettera “F”: fango, freddo e fatica.

In occasione delle premiazioni finali, che hanno coinciso con lo svolgimento dell’ultima prova il 16 gennaio scorso a Torre del Greco, sono stati premiati i primi tre atleti di ogni categoria e il montepremi in denaro limitato solamente ai primi cinque delle categorie esordienti e allievi.

“Dopo tanto tempo – spiega Pietro Amelia, responsabile settore fuoristrada FCI Campania – era nostro dovere come comitato regionale della Federciclismo Campania riportare in auge questo circuito, un chiaro segnale di come vogliamo contribuire allo sviluppo di questa meravigliosa disciplina così avvincente e spettacolare. In primis vogliamo ringraziare le tre società della nostra regione che hanno accettato questa scommessa. Dietro c’è anche lo stimolo verso l’attività giovanile sulla quale vogliamo puntare in maniera importante. L’edizione 2021-2022 possiamo definirla come una sorta di ripartenza perché ha innescato tanto entusiasmo, voglia di mettersi all’opera per il nostro movimento ed anche attenzione alla multidisciplina. Abbiamo un po’ pagato qualche concomitanza di alcune gare di livello nazionale, ma l’intento nostro è quello di muoverci in anticipo a livello di date, per permettere un maggior coinvolgimento di atleti e team nel prossimo calendario 2022-2023 che andremo ad abbozzare a stretto giro”.

ESORDIENTI UOMINI PRIMO ANNO

1° Francesco Dell’Olio (Ludobike Scuola di Ciclismo) 70 punti

2° Giovanni Russo (Federal Team Bike) 68

3° Fabio Schirinzi (Mtb San Pietro Salis Bike) 66

ESORDIENTI DONNE PRIMO ANNO

1° Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) 100

2° Silvia Leonetti (Andria Bike) 65

3° Ginevra Provenza (Amici Superski) 26

ESORDIENTI UOMINI SECONDO ANNO

1° Raffaele Cascione (Andria Bike) 70

2° Manuel Riente (Asd Belvedere Ciclone) 59

3° Rocco Orlando (Cicloteam Valnoce) 55

ESORDIENTI DONNE SECONDO ANNO

1° Mirella Piarulli (Andria Bike) 61

2° Marta D’Incecco (Amici della Bici Junior) 35

3° Giada D’Antoni (GS Pontino Sermoneta) 30

ALLIEVI UOMINI

1° Luca Laguardia (Team Bykers Viggiano) 68

2° Simone Massaro (Andria Bike) 65

3° Giacomo Serangeli (Amici della Bici Junior) 55

ALLIEVE DONNE

1° Chiara Radesca (Zhiraf Guerciotti) 88

2° Alessia Presta (Asd Belvedere Ciclone) 74

3° Alice Testone (Amici della Bici Junior) 70

JUNIORES

1° Antonio Fiorillo (Latella Sport) 76

2° Giuseppe Cassano (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) 69

3° Luigi Alemanno (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino Vincenzo Nibali) 57

OPEN DONNE

1° Aurora Immacolata Falabella (Cicloteam Valnoce) 83

2° Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) 70

3° Chiara Mazzotta (Team Bykers Viggiano) 61

UNDER 23

1° Ramesse Moscatello (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino Vincenzo Nibali) 65

2° Emanuele Spica (Team Race Mountain) 60

3° Antonio Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone) 59

ELITE

1° Domenico Chiarelli (Cicloteam Valnoce) 79

2° Nicola Falabella (Cicloteam Valnoce)75

3° Antonio Lavieri (Loco Bikers) 65

ELITE SPORT

1° Gabriele Nigro (Bike & Sport Team) 70

2° Samuele Colonna (Loco Bikers) 58

3° Giuseppe Sassano (Loco Bikers) 46

MASTER 1

1° Giuseppe Menna (Federal Team Bike) 75

2° Francesco Acquaviva (Sport For Fit Racing Team) 70

3° Giuseppe Fiorile (Loco Bikers) 60

MASTER 2

1° Francesco Moschiano (Federal Team Bike) 87

2° Carmine Amendola (Bike&Sport Team) 70

3° Pietro Cardinale (Asd Brasciwood) 30

MASTER 3

1° Sandro Iovanella (Mtb Caserta) 96

2° Carlo Saracino (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino Vincenzo Nibali) 86

3° Filippo Gaglianone (Asd Belvedere Ciclone) 66

MASTER 4

1° Angel Lisandro Calla (Cicloteam Valnoce) 79

2° Nunzio Spina (Vesuvio Bike Raffaele Spina) 67

3° Piero Luigi Contaldi (Mtb San Pietro Salis Bike) 65

MASTER 5

1° Francesco masullo (Movicoast Sport e Turismo) 87

2° Salvatore Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino Vincenzo Nibali) 69

3° Angelo Prospato (Latella Sport) 65

MASTER 6

1° Giovanni Morzillo (GSC Moiano) 100

2° Enrico Pella (Mtb Caserta) 82

3° Ubremo Cardinali (Vesuvio Bike Raffaele Spina) 76

MASTER OVER

1° Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) 100

2° Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano) 95

3° Tommaso Barbaro (GSC Baser Dilettantistico) 52

MASTER DONNE

1° Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) 105

2° Veronica Improta (Federal Team Bike) 86

3° Krista Anna Silvers (Mtb Caserta) 30

adsense – Responsive – Post Articolo