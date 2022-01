Carabinieri Forestali – Report attività 2021 – Gestioni illecite di rifiuti, incendi boschivi, lotta al bracconaggio e ai tagli furtivi i principali settori di attività – sanzioni per oltre 4 milioni di euro.

Contrasto alle gestioni illecite di rifiuti, ai roghi tossici e agli scarichi fuorilegge nei regi Lagni e nel Fiume Sarno, prevenzione degli incendi boschivi, lotta al bracconaggio, ai disboscamenti illegali e all’inquinamento delle acque e suoli da reflui zootecnici,questi i principali ambiti di intervento dei Carabinieri Forestali della Campania nell’anno 2021, e i numeri danno una dimensione del lavoro svolto: n. 89.782 controlli, n. 3.137 i reati contestati con n. 1.009 sequestri, 17 arresti e n. 3.254 illeciti amministrativicontestati, per un importo complessivo notificato di € 4.080.208,62.

Gestioni illeciti di rifiuti e roghi tossici

Il contrasto alle gestioni illecite di rifiuti e agli abbandoni incontrollati ha impegnato severamente i Reparti dell’Arma forestale operanti in Campania con n. 8.022 controlli, n. 711notizie di reato; n. 653 illeciti amministrativi contestati. L’attività assorbe significative risorse nel territorio costituito da 90 comuni, a cavallo delle province di Napoli e Caserta, noto alle cronache come “Terra dei Fuochi”. La specialità forestale è impegnata in 16 servizi mensili pianificati sia nell’ambito di servizi interforze denominati “Action Day” promossi dall’ “Incaricato del Ministro dell’Interno per il contrasto ai roghi di rifiuti” presso le Prefetture di Napoli e Caserta, sia in concorso agli specifici servizi disposti dai Reparti della Arma Territoriale. I numeri della specifica attività di contrasto sono significativi: 1345 controlli, 143 attività sequestrate per un valore di 5.941.000,00 euro di controvalore, 151 mezzi/attrezzature sequestrate, 269 notizie di reato, 290illeciti amministrativi contestati per un ammontare complessivo di € 840.874,65.

Inquinamento Fiume Sarno.

Le attività, di natura altamente specialistica, è articolata su una mirata programmazione di controlli degli scarichi, sviluppata congiuntamente con il Gruppo CC per la Tutela Ambientale di Napoli sotto il coordinamento delle Procure della Repubblica di Torre Annunziata, Nocera Inferiore e Avellino, con il coinvolgimento di tecnici dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania.

I controlli, effettuati anche con l’ausilio di droni, tendono a reprimere fenomeni di scarico non autorizzato e di illecite gestioni di rifiuti abbandono da parte di imprese operanti nelle aree del Bacino Idrografico del Fiume Sarno.

Dall’inizio della Campagna i Gruppi Carabinieri Forestale di Napoli, Salerno ed Avellino hanno svolto n. 183 controlli, denunciato a piede libero n. 83 persone e contestato n. 35 sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 129.285,06euro. Nel solo anno 2021 sono stati effettuati 10 sequestri tra piazzali aziendali, stoccaggi di rifiuti speciali e interi plessi industriali.

Inquinamento reflui zootecnici

Particolare sforzo è stato rivolto al contrasto dell’inquinamento del suolo e delle acque superficiali causato dello smaltimento illecito delle deiezioni zootecniche, delle acque di lavaggio stalle e sale mungitura e dalle utilizzazioni agronomiche degli effluentiillegali.

Nella sola provincia di Caserta si stima una presenza di circa nr. 2600 allevamenti zootecnici di capi bufalini/bovini, la cui gestione irregolare/illecita è tra le prime cause di inquinamento dei corsi d’acqua superficiali. Nell’ambito delle attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, su un numero di 39 allevamenti controllati per nr. 32 di essi sono stati segnalati illeciti penali in materia di gestione illecita dei rifiuti speciali costituiti da deiezioni zootecniche, inquinamento ambientale e utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente. Per nr. 19 allevamenti si è proceduto anche al sequestro preventivo dell’intero plesso aziendale e/o delle aree interessate da illecito smaltimento dei reflui zootecnici.

Incendi Boschivi

La specialità forestale è tradizionalmente impegnata nella lotta agli incendi boschivi, non solo nella fase di repressione del fenomeno, ma anche e soprattutto nella fase di prevenzione del fenomeno stesso. Gli sforzi dedicati a tale settore d’intervento hanno consentito di deferire ben n. 47 incendiari all’Autorità Giudiziaria, con 3 arresti in flagranza di reato.

L’attività di prevenzione, che si sostanzia nel controllo del rispetto dei divieti di abbruciamento e di comportamenti pericolosi e degli obblighi di eliminare potenziali rischi d’incendio nonchè in attività formative e informative ha visto la contestazione di n. 217illeciti amministrativi per un importo notificato di oltre € 73.813,00. Il territorio della Regione Campania si colloca tra quelle ove il fenomeno degli incendi boschivi assume caratteri di particolare intensità durante il periodo estivo. Il dato complessivo annuale, in fase di definizione finale, si attesta su circa 600 eventi (con complessivi ha 6944 percorsi dal fuoco), numero inferiore al dato dello scorso anno ma comunque sintomatico di una stagione difficile, con ampio impegno delle Stazioni Forestali e Parco e di tutte le atre componenti della lotta attiva.

Bracconaggio

Rimarchevoli sono gli sforzi rivolti alla repressione del fenomeno del bracconaggio, in particolare nei confronti dell’avifauna acquatica migratoria, dell’uccellagione nei confronti degli esemplari di fringillidi ai fini della loro commercializzazione, del bracconaggio ittico lungo le principali aste fluviali. L’uso di reti per intrappolare i volatili e dei richiami acustici sono stati gli strumenti più adottati da bracconieri per le attività illegali. Nel 2021 si segnalano ben 251 notizie di reato, con 191 sequestri penali e ben 465 illeciti amministrativi contestati per un importo di € 313.088,00. Significativi appaiono alcuni dati complessivi su base annuale: 57 fucili sequestrati con 2178 cartucce, oltre a 48 fonofili, 151 stampi/trappole e 401 animali liberati. La costa del Casertano rientra in pieno nel. Il fenomeno è ancora presente nell’ambito del Black Spot “Coste Pontino Campane” del Piano d’Azione Nazionale di contrasto al Bracconaggio nonostante le importanti azioni di contrasto sviluppate dai Reparti del Raggruppamento Carabinieri CITES.

Tagli furtivi di alberi

Il fenomeno dei tagli furtivi a danno del patrimonio forestale regionale è significativo e riguarda anche aree particolarmente protette ricadenti nei parchi regionali della Campania. Nel 2021ben 5 arresti sono stati effettuati in flagranza di reato, dai Reparti dipendenti dal Gruppo di Benevento, per tagli reiterati e sistematici riguardanti il versante settentrionale del massiccio del Monte Taburno. Un altro arresto, con due deferimenti è stato effettuato per tagli furtivi sul versante meridionale del Parco regionale del Matese. Sulla stessa località fu data esecuzione a tre misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Benevento sempre per furto di legna. Il fenomeno è presente anche nel Parchi regionali del Partenio e dei Monti Picentini e viene sistematicamente contrastato dalle Stazioni Carabinieri Forestale con servizi mirati. Complessivamente, i controlli riguardanti il rispetto del vincolo idrogeologico, le utilizzazioni forestali e il contrasto al furto di piante sono stati n. 4382 con la contestazione di ben n. 87 notizie di reato con n. 362 sanzioni amministrative per un importo notificato di € 220.794,00.

Educazione ambientale

Tra le missioni della specialità forestale dell’Arma vi è l’educazione ambientale: informare e sensibilizzare le comunità sull’importanza della legalità ambientale e sull’importanza di conservare l’ambiente naturale anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e della stessa sopravvivenza dell’Homo sapiens. Tra esse, si ricorda la celebrazione della “Giornata Nazionale degli Alberi” svolta nell’ultima settimana del mese di novembre che ha visto il coinvolgimento di ben 93 Istituti scolastici di tutta la Regione nei quali, i Reparti dell’Arma forestale hanno messo a dimora 159 specie arboree ed arbustive. Il 20 novembre 2021, nella splendida cornice di Palazzo San Giacomo, alla presenza di esponenti della magistratura, delle istituzioni locali e di alcune scolaresche il Comando donava simbolicamente al Comune di Napoli un esemplare dell’”Albero di Falcone”.

