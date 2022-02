Calcio, Virtus Francavilla-Avellino. Braglia: “Abbiamo faticato, difficile recuperare 10 punti al Bari”.

di Lucio Ianniciello

Braglia spiega così la sconfitta di Francavilla Fontana: “Buon primo tempo da parte nostra, poi verso la fine della frazione abbiamo perso un po’ le misure. Sul gol che abbiamo subito dico che non si può far entrare una persona così, Pane ci aveva messo una pezza. Dispiace, in tutte le maniere abbiamo tentato di rimetterla in piedi finendo in 10, anche in inferiorità numerica ci sono state un paio di occasioni per noi ma non è facile su un campo del genere. Si è faticato, non riuscivamo ad accorciare in avanti e produrre gioco”.

Ultime tre partite con uno score deficitario, vittoria contro il Monterosi e sconfitte a Catanzaro e Francavilla: “Dobbiamo reagire subito, recuperare 10 punti al Bari è francamente difficile. Speriamo di riavere qualche giocatore, Dossena rientrerà dalla squalifica. Mi dispiace per Matera, non so se era da rosso”.

La scelta di Kragl titolare, al posto di Tito: “Fabio ha avuto un fastidio al flessore ma non era per quello. Ho pensato a Kragl per qualche situazione da palla inattiva. Poi ho inserito Fabio ma abbiamo inciso poco su quel lato”.

A fine gara confronto della tifoseria con la squadra: “Non sapevo, me ne sono accorto negli spogliatoi”.

adsense – Responsive – Post Articolo