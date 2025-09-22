Napoli col brivido: Pisa piegato 3-2, Conte vola in vetta

Il Napoli resta a punteggio pieno ma deve sudare fino all’ultimo respiro. Al Maradona finisce 3-2 contro il Pisa in una gara folle, fatta di colpi di scena e fiammate.

Gli azzurri dominano il possesso, creano tanto ma rischiano grosso. Alla fine decidono le firme di Gilmour, Spinazzola e Lucca, con i toscani mai domi che restano in partita fino al 90’.

Il film della partita

Il vantaggio arriva al 39’: Gilmour trova l’angolo con un sinistro velenoso, deviato da Canestrelli. Nel secondo tempo il Napoli spreca e paga: mani di Beukema in area, rigore trasformato da Nzola per l’1-1.

Conte sembra accusare il colpo, ma al 73’ è Spinazzola a prendersi la scena: slalom dalla sinistra e gran tiro all’angolino, 2-1.

Dentro Lucca e arriva la legge dell’ex: al minuto 82 stop, destro sotto la traversa e abbraccio liberatorio con Conte. È il 3-1 che sembra chiudere i giochi.

Ma il Pisa non molla: al 90’ Di Lorenzo regala palla, Angori crossa e Lorran accorcia. Brivido finale, con il Maradona trattenere il fiato fino al triplice fischio.

Classifica e ansia in difesa

Il Napoli vince ancora, 4 su 4, e si prende la vetta solitaria: +2 sulla Juve, +3 su Milan e Roma. Nota stonata: nuovo guaio muscolare per Buongiorno, costretto al cambio all’81’.

Domenica 28 settembre, alle 20:45 a San siro di Milano, sfida di fuoco contro il Milan: sarà Conte contro Allegri, un duello che promette scintille.

TABELLINO NAPOLI-PISA

NAPOLI-PISA 3-2

Marcatori: 39’ Gilmour (N), 60’ rig. Nzola (P), 73’ Spinazzola (N), 82’ Lucca (N), 90’ Lorran (P)

NAPOLI (4-1-4-1): Meret 7; Di Lorenzo 5, Beukema 5, Buongiorno 6,5 (81’ Juan Jesus sv), Spinazzola 7,5; Gilmour 7 (57’ Lobotka 6); Politano 6, Elmas 6,5 (57’ Anguissa 6), De Bruyne 6, McTominay 6; Hojlund 5 (77’ Lucca 7). All. Conte.

PISA (3-5-2): Semper 5,5; Canestrelli 5,5, Caracciolo 6,5, Lusuardi 5,5; Leris 6,5 (61’ Cuadrado 6,5), Marin 5 (80’ Lorran 7), Aebischer 5,5, Akinsanmiro 6, Bonfanti 5,5 (74’ Angori 7); Nzola 7 (74’ Tramoni 5), Moreo 5 (61’ Meister 5). All. Gilardino.

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Caracciolo (P), Spinazzola (N), Lusuardi (P); Gilardino (All. Pisa)

Espulsi: nessuno