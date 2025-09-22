Campania, scatta l’allerta meteo gialla per temporali improvvisi e intensi

NAPOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valido a partire dalle 23:59 di oggi, domenica 22 settembre, fino alle 23:59 di domani, lunedì 23 settembre.

Zone interessate

L’allerta riguarda tutto il territorio regionale, con l’esclusione delle zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).

I fenomeni previsti

Il quadro meteorologico è caratterizzato da elevata incertezza previsionale, con la possibilità di:

• temporali improvvisi e localmente intensi,

• grandinate,

• fulmini e raffiche di vento.

I temporali potranno manifestarsi con rapidità e particolare intensità su aree circoscritte.

I rischi

La Protezione Civile avverte che potrebbero verificarsi:

• allagamenti di locali interrati e a pian terreno;

• innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua;

• scorrimento di acqua sulle sedi stradali;

• caduta di massi e fenomeni franosi.

Inoltre, fulmini, grandine e venti forti potrebbero provocare danni a coperture, alberature e strutture esposte, nonché disagi lungo la fascia costiera a causa del moto ondoso.

Raccomandazioni

Si invitano i cittadini a prestare massima attenzione negli spostamenti e ad adottare comportamenti responsabili per ridurre il rischio personale, come evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua, sotto alberi e impalcature o in aree soggette ad allagamento.