Cieli neri e temporali: l’Irpinia nella morsa del maltempo per 24 ore

Un vortice di bassa pressione risalito dal Mediterraneo centrale sta cambiando il volto del cielo campano. L’aria umida proveniente da sud porta con sé nubi gonfie e cariche di pioggia che oggi, martedì 23 settembre, avvolgeranno l’Irpinia e gran parte della regione in un’atmosfera instabile e a tratti minacciosa.

Il cielo di oggi

La giornata si apre con un cielo nuvoloso o molto nuvoloso, interrotto da brevi schiarite subito soffocate da acquazzoni improvvisi. Le prime piogge, anche temporalesche, colpiranno soprattutto i settori vicini al napoletano e al salernitano già in mattinata. Nel tardo pomeriggio e in serata, nuovi rovesci e fulmini improvvisi renderanno l’atmosfera ancora più incerta.

Vento e temperature

Le correnti meridionali soffiano deboli o moderate, ma possono rinforzarsi bruscamente in corrispondenza dei temporali. L’aria resta umida: le minime tenderanno a salire leggermente nei fondovalle, mentre le massime caleranno, portando con sé i primi sentori autunnali.

I rischi naturali

La Protezione Civile regionale ha dichiarato un’allerta gialla valida su tutta la Campania, esclusi il Tanagro e il Basso Cilento. I rischi principali sono:
• allagamenti improvvisi lungo le strade e nei sottopassi;
• smottamenti e frane sui versanti più fragili;
• innalzamento rapido dei torrenti;
• fulmini e grandinate capaci di danneggiare tetti, alberi e infrastrutture.

Un invito alla prudenza

Chi conosce l’Irpinia sa quanto sia suggestivo il paesaggio velato dalle nuvole e dal suono della pioggia che scroscia improvvisa. Ma oggi la natura chiede rispetto: prudenza negli spostamenti, attenzione lungo le strade e comportamenti responsabili sono indispensabili per vivere in sicurezza queste ore di instabilità.