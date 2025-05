Napoli a caccia dello scudetto: al Tardini sfida decisiva contro il Parma.

PARMA — Il Napoli arriva al Tardini con un solo obiettivo: vincere per tenere vivo il sogno scudetto. Gli azzurri guidano la classifica con un punto di vantaggio sull’Inter e, a due giornate dalla fine, ogni singolo pallone può decidere un campionato. Se questa sera il Napoli dovesse ottenere i tre punti e domani i nerazzurri inciampassero, il tricolore tornerebbe all’ombra del Vesuvio. Ma la sfida contro il Parma non sarà affatto una formalità: i gialloblù, non ancora salvi matematicamente, hanno bisogno di punti per tenere a distanza la zona retrocessione. Con 32 punti e appena quattro di vantaggio sulla terzultima, i ragazzi di Chivu dovranno affrontare anche l’Atalanta all’ultima giornata, motivo per cui proveranno a strappare il massimo contro una delle squadre più in forma del torneo. Fischio d’inizio alle 20:45 allo stadio Ennio Tardini, diretta esclusiva su DAZN con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Il Napoli si affida a Meret tra i pali, linea difensiva con Spinazzola, Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera; a centrocampo Anguissa, Gilmour e McTominay, mentre in attacco spazio a Politano, Lukaku e Raspadori. Il Parma risponde con Suzuki in porta, difesa a cinque composta da Delprato, Balogh, Leoni, Circati e Valeri, in mediana Hernani, Keita e Sohm, in avanti Pellegrino e Bonny. Dirige l’incontro Daniele Doveri della sezione di Volterra, con Costanzo e Passeri assistenti, Marchetti quarto uomo, al VAR Marini, Aureliano all’AVAR. Due squadre con motivazioni altissime, un finale di stagione ancora tutto da scrivere: da una parte la rincorsa al titolo, dall’altra la corsa salvezza, in una serata che promette emozioni senza fiato. Le formazioni ufficiali

Parma (5-3-2)

31 Suzuki, 15 Delprato, 46 Leoni, 39 Circati, 4 Balogh, 14 Valeri, 16 Keita, 19 Sohm, 27 Hernani, 13 Bonny, 32 Pellegrino. A disposizione: 40 Corvi, 33 Marcone, 63 Trabucchi, 20 Hainaut, 18 Lovik, 8 Estevez, 61 Haj, 23 Camara, 65 Plicco, 10 Bernabè, 30 Djuric, 17 Ondrejka, 11 Almqvist, 98 Man, 7 Benedyczak. All. Chivu.

Napoli (4-4-2)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 37 Spinazzola; 8 McTominay, 6 Gilmour, 99 Anguissa, 21 Politano; 11 Lukaku, 81 Raspadori A disposizione: 96 Scuffet, 14 Contini, 30 Mazzocchi, 16 Rafa Marin, 4 Buongiorno, 15 Billing, 29 Hasa, 26 Ngonge, 7 Neres, 9 Okafor, 18 Simeone. All. Conte