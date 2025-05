Raccolta differenziata più efficiente e tariffe ridotte per i commercianti: nuove proposte a Mugnano del Cardinale

L’iniziativa, protocollata l’11 maggio, mira a sostenere l’economia locale e migliorare il servizio ambientale

MUGNANO DEL CARDINALE — Migliorare la qualità della raccolta differenziata e alleggerire i costi a carico delle attività commerciali. Sono questi gli obiettivi principali di una proposta protocollata l’11 maggio scorso presso gli uffici comunali, che punta a rivedere l’attuale sistema di gestione dei rifiuti per le utenze non domestiche del territorio.

Tra i punti salienti dell’iniziativa figurano:

• raccolta settimanale di carta/cartone e vetro per le attività commerciali,

• calendario dedicato e aggiornato per evitare disagi organizzativi,

• contenitori adeguati per l’interno delle attività e posacenere da esterno per migliorare il decoro urbano,

• riduzione delle tariffe per le utenze più virtuose e penalizzate dai disservizi attuali.

Un impegno che nasce dalla volontà di sostenere le piccole e medie imprese, considerate essenziali per la vitalità economica e sociale del territorio.

A spiegare il senso dell’iniziativa è lo stesso promotore, l’assessore al SUAP Giovanni Valentino, che sul proprio profilo Facebook ha dichiarato:

“Ritengo che, in un contesto storico in cui le piccole e medie imprese locali si trovano quotidianamente a dover affrontare un sistema che spesso penalizza l’economia locale a favore delle grandi realtà aziendali, sia nostro dovere supportare e tutelare le realtà commerciali del territorio.

Il benessere di una comunità è strettamente correlato alla salute e alla vitalità delle sue attività commerciali; per questo motivo, è fondamentale promuovere iniziative che favoriscano lo sviluppo e la sostenibilità delle imprese locali, contribuendo così al progresso economico e sociale del nostro paese.”

Valentino ha poi invitato i commercianti a fare rete e sostenere la proposta: “Condividete questo passo avanti, parlatene con i colleghi e restiamo uniti per ottenere ciò che ci spetta”.

Ora la palla passa a Irpiniambiente e alla comunità tutta, chiamata a sostenere un cambiamento che punta a rendere Mugnano del Cardinale un esempio di efficienza ambientale e giustizia economica per il commercio locale.