BENFICA DOMINA, NAPOLI CROLLA A LISBONA: 2-0 E QUALIFICAZIONE IN BILICO

Rios apre, Barreiro chiude: partenopei travolti da un Benfica più rapido, feroce e lucido. La Champions ora si complica.

Il Da Luz si conferma un campo ostile e il Napoli torna a casa con una sconfitta pesante, che rende ripida la salita verso la qualificazione nella Fase Campionato di Champions League. Il Benfica vince 2-0 grazie alle firme di Richard Rios e Barreiro, capitalizzando una partenza travolgente e approfittando di un Napoli lento, impreciso e completamente fuori ritmo nei primi 25 minuti.

La squadra di Mourinho mette subito sotto pressione gli azzurri: intensità, pressing alto e una serie di occasioni clamorose. Ivanovic spreca il vantaggio due volte davanti a Milinkovic-Savic, poi tocca ad Aursnes divorarsi l’1-0 da due passi. Il gol arriva comunque al 22’, quando un cross apparentemente innocuo di Dahl trova impreparato McTominay: la sua indecisione spalanca la strada a Rios, che insacca da distanza ravvicinata.

Subito il colpo, il Napoli esce dal letargo e costruisce le prime vere occasioni con Di Lorenzo e Neres, senza però trovare la zampata. Gli ultimi minuti del primo tempo sono più equilibrati, ma il Benfica sfiora comunque il raddoppio con Otamendi.

In avvio di ripresa, però, la partita va di nuovo in salita: al 49’ è ancora Rios a inventare il passaggio perfetto, questa volta per Barreiro, che anticipa tutti con un colpo di tacco da cineteca. È il 2-0 che piega definitivamente un Napoli generoso ma disordinato.

Neres prova a riaccendere la luce, McTominay si batte fino all’ultimo, ma Hojlund resta in ombra e Lang non incide. I cambi – Spinazzola, Politano, Lucca – portano poca spinta. Il Benfica gestisce con intelligenza e protegge il vantaggio fino al triplice fischio.

Per i lusitani è la seconda vittoria consecutiva che riaccende le speranze europee. Per il Napoli, invece, questo ko è un campanello d’allarme: per evitare una clamorosa eliminazione servirà fare bottino pieno nelle ultime due sfide contro Copenaghen e Chelsea.

TABELLINO BENFICA-NAPOLI

BENFICA-NAPOLI 2-0

Marcatori: 20’ Rios, 49’ Barreiro

BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Dedic 6.5, T. Araujo 7, Otamendi 6.5, Dahl 6.5; Barrenechea 7, Rios 8; Aursnes 6 (90+4′ Freitas sv), Barreiro 7.5 (90+5′ J. Neto), Sudakov 6 (76’ A. Silva 6); Ivanovic 6.5 (76’ Pavlidis 6). All. Mourinho.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Beukema 5.5 (46’ Politano 5.5), Rrahmani 5.5, Buongiorno 5 (59’ Juan Jesus); Di Lorenzo 5.5, Elmas 6, McTominay 6, Olivera 6 (46’ Spinazzola 6); Neres 6, Lang 5.5 (74’ Lucca 6); Hojlund 5. All. Conte.

Arbitro: Vincic (SLO)

Ammoniti: Lang (N), Dedic (B), Vergara (N)

Espulsi: nessuno