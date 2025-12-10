Meteo Irpinia: prosegue la fase stabile, cielo sereno ma visibilità ridotta nelle valli

Il bollettino meteorologico emesso alle 22:35 del 10 dicembre conferma che l’Irpinia continuerà a essere interessata da un quadro atmosferico dominato da stabilità, cielo limpido e scarsa ventilazione. Una situazione che, anche in questo scorcio di dicembre, favorisce persistenti riduzioni della visibilità nelle aree vallive e un generale peggioramento della qualità dell’aria.

Per giovedì 11 dicembre 2025 non sono previste variazioni significative: il cielo si manterrà sereno per tutta la giornata, senza fenomeni di rilievo. Le consuete foschie e locali banchi di nebbia si presenteranno al primo mattino e nelle ore serali, soprattutto nelle zone più interne e nelle vallate.

Le temperature resteranno sostanzialmente stabili, mentre i venti saranno assenti o molto deboli, con direzione variabile.

Un’altra giornata tipicamente invernale, dunque, caratterizzata da quiete atmosferica e condizioni stabili su tutto il territorio provinciale.