SANT’Oggi. Giovedì 11 dicembre la chiesa celebra san Damaso I e san Daniele Stilita

11 dicembre: san Daniele Stilita, nacque a Maratha (Siria) nel 409, offerto a Dio prima della nascita dai genitori devoti. Entrò da bambino in monastero, indossando già l’abito monastico a 12 anni nella regione in cui è nato e chiese di essere accolto dall’abate, che tuttavia gli disse che sarebbe stato incapace di sopportare la disciplina della vita monastica. Il ragazzo rispose: «So bene di essere giovane e debole, ma ho fede in Dio e nelle vostre sante preghiere». Durante un pellegrinaggio a Gerusalemme con l’igumeno (equivalente dell’abate) del suo monastero, visita presso Antiochia di Siria il celebre monastero di Telanissos, dove san Simeone Stilita il Vecchio, che vive in cima a un’alta colonna. Quando arrivarono in quel luogo, e videro le condizioni selvagge del sito e l’altezza della colonna, oltre al calore infuocato del sole, e la sopportazione del santo, che dava il benvenuto agli stranieri, e l’amore che mostrava loro, furono stupiti. Daniele chiese il permesso di salire, Simeone lo accolse, lo benedisse e gli disse che avrebbe sofferto molto per la fede. L’abate di Daniele morì dopo poco tempo, e i monaci avrebbero voluto Daniele come successore, Daniele accetta. Ma poi esercita il nuovo incarico solo per poco tempo: preferisce viaggiare in Siria e Palestina, dove incontra altri anacoreti. Tornò a far visita a san Simeone, fermandosi quattordici giorni nel monastero vicino alla colonna. Poi partì per la Terra Santa, ma a causa delle guerre che infuriavano in quella zona, raggiunse invece Costantinopoli, dove si costruì un eremo in un tempio abbandonato a Filempora, in cui visse per nove anni, sotto la protezione del patriarca sant’Anatolio. Quando viene a sapere che lo stilita san Simeone il Vecchio è morto, nel 459, Daniele decide di essere in qualche modo suo “erede”: va a vivere alla sua stessa maniera. E starà così per sempre. A 50 anni Daniele è famoso, autorevole e gode di una stima diffusa e condivisa, a tal punto che la corte imperiale e il Patriarca di Costantinopoli vogliono entrambi offrirgli una colonna. E così ne edifica due, affiancate ad Amplesa (Turchia), vicino alla capitale. In quel momento Daniele non è ancora prete; lo diventa mentre è “lassù”. Da quell’altura scende solo una volta quando, alla morte di Leone I, Basilisco usurpò il trono imperiale e sostenne gli eretici di Eutichiano. Il patriarca di Costantinopoli, Acacio, chiese aiuto a Daniele, e il vecchio eremita scese “con difficoltà, a causa del dolore ai piedi, e fu accolto con gioia ed eccitazione dalla folla che lo portò sulle spalle”. Basilisco si recò dal santo, presentandosi come un “semplice soldato” e promettendo di annullare gli ordini emessi a favore dell’eresia. Daniele lo rimproverò severamente e ritornò al suo “eremo” delle due colonne, sull’altura denominata poi “colle dei miracoli”. A 84 anni, dopo aver celebrato la Messa a mezzanotte sul suo pilastro, si accorse che stava morendo. Fu mandato a chiamare il patriarca Eufemio, e Daniele morì nel 493 e fu sepolto nell’oratorio ai piedi della colonna dove aveva vissuto per 33 anni e 3 mesi.