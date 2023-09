AMICHEVOLE SCANDONE BASKET AVELLINO VS POWER BASKET SALERNO

La ASD Felice Scandone guidata da coach Sanfilippo è stata ospite questa sera, al Pala Silvestri di Salerno, dei padroni di casa della Power Basket per la quarta amichevole precampionato.

Un ottimo banco di prova per capitan Trapani e compagni che hanno sfidato, davanti ad un nutrito pubblico, una delle compagini più attrezzate del prossimo campionato di serie B interregionale e seria candidata, insieme all’Action Now Monopoli, per la promozione alla categoria superiore. La partita si è conclusa con la vittoria di misura dei padroni di casa per 82-81 in un match che è stato abbastanza equilibrato fino alle battute finali in cui Avellino, soprattutto con il giovane D’Offizi e Pichi, apparsi in gran spolvero, ha provato a ribaltarla.

“Abbiamo fatto una discreta partita con una delle squadre più forti del girone nonostante le assenze di Sanchez e Cianci che si è fermato dopo il primo quarto. Siamo stati bravi a tener botta e sono soddisfatto dei miei ragazzi di come hanno approcciato la gara. C’è sempre da migliorare e lo faremo da domani quando ci ritroveremo in palestra per preparare i prossimi impegni” Queste le parole del coach biancoverde Sanfilippo alla fine della gara.

Il roster avellinese si ritroverà domani al Pala Del Mauro per proseguire gli allenamenti e preparare l’ultima amichevole precampionato in programma domenica 24 settembre a Ladispoli contro la Vis Roma 1960.

Parziali: 19-18; 21-19; 23-21; 19-23

Tabellino: Trapani 9, Pichi 11; Cianci 8; Soliani 13; Mazzagatti 12; Bianco 10; D’Offizi 18; NE

Bassilekin, NE Sanchez