SPERONE. Straordinario successo per Franco Ricciardi

Per la festa di Sant’Elia quest’anno si è esibito il noto Franco Ricciardi, pseudonimo di Francesco Liccardo cantautore e attore italiano.

Nel 2014 ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano ‘A verità, dal film Song’e Napule. Nel 2018 ha vinto il suo secondo David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano Bang Bang, dal film Ammore e malavita.

Sabato 23 luglio Ricciardi ha infiammato il pubblico che gremiva piazza Mercato. Si è esibito in uno spettacolo di circa 2 ore, proponendo i suoi maggiori successi: da Prumesse mancate a Madame Blu, passando per Primmavera e Te voglio troppo bene.

Per Ricciardi questa è stata la terza esibizione nel mandamento baianese, dopo quelle degli scorsi anni, tenute ad Avella e a Mugnano quale ospite di Ivan Granatino. (L. Carullo)