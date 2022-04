SPERONE. Pasqua di scontro tra maggioranza e minoranza consiliare. Alaia: “Sempre le stesse bugie”

La Variante è il tema dello scontro che vede ai ferri corti maggioranza e minoranza. Ecco cosa scrive il primo cittadino sul suo profilo. “È la Settimana Santa, non avrei voluto, ma certi chiarimenti sono dovuti. VARIANTE SS7BIS, PER LA SECONDA VOLTA LA STESSA BUGIA.

Ho appreso ieri, da un giornale locale on line, per la seconda volta, che il Comune di Sperone sta impedendo il completamento della Variante alla SS7Bis, già realizzata nel tratto Mugnano d.C.le – Casello autostradale di Baiano, mentre è da completarsi il tratto Baiano-Sperone-Purgatorio di Avella.

Notizia completamente fasulla!

Partita e rilanciata da Sperone, la notizia è stata confermata e “ufficializzata” da un articolo on line ieri 14 Aprile. Liberi di scrivere e confermare ciò che si vuole, ognuno ha il suo ruolo e fa la sua parte, bene o male non lo decido io, ma ci sono i fatti a parlare, inequivocabili per giudicare, che riporto per informazione affinché tutti i cittadini, speronesi e mandamentali, non siano raggirati con fasulle informazioni.

Per la Variante in questione, al Comune di Sperone, è pervenuto non un “progetto”, ma soltanto una “proposta” di progetto, che sono due cose ben diverse che amministratori oculati dovrebbero sapere. Inoltre, se c’è una proposta di progetto, o a maggior ragione ci fosse un progetto, significa anche che uno studio di fattibilità già è stato fatto, per cui la proposta dello “studio di fattibilità” avanzata nell’articolo e anche una sciocchezza colossale.

La “proposta di progetto”, che ci è stata sottoposta per l’approvazione in Consiglio, è stata esaminata, dandole importanza e priorità, illustrandola persino all’opposizione che, non potendone evidentemente fare a meno, si è ritrovata pienamente concorde nel ritenerla clamorosamente errata e inaccettabile, così come è stata sviluppata, da promettere anche sostegno nella bocciatura. La ragione fondamentale dell’inaccettabilità della proposta sta nella realizzazione di un tratto stradale, a scorrimento veloce, che si insinua a ridosso del Cimitero comunale di Sperone, luogo frequentatissimo, in un pezzo di territorio strategicamente importante per ragioni di viabilità e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, per ragioni ambientali e vincolistiche, per ragioni urbanistiche, non tenendo per nulla in considerazione neppure le indicazioni e prescrizioni di base del Piano Urbanistico Comunale di Sperone, unico Comune ad averlo nel territorio e uno dei pochi più recenti in tutta la Regione.

Nel tavolo tecnico avuto con i rappresentanti dell’Ente Provinciale, presa consapevolezza delle nostre osservazioni, ci è stata accordata e promessa la presentazione di una proposta progettuale alternativa, che al momento NON È ANCORA ARRIVATA; né siamo stati invitati, da allora, a pronunciarci o a confrontarci sulla questione. La stessa fonte della notizia fasulla ne è stato sempre personalmente ben informato. Evidentemente la tentazione di fare danno alla nostra amministrazione, e al proprio paese per addossarci colpe, è sempre più forte rispetto alla tanta ventilata collaborazione per il bene collettivo.

Per quanto mi riguarda, se c’è chi ne sa di più ed è meglio informato, può contattarmi di persona, le porte sono aperte, perché saremo tutti lieti di portare quanto prima la “supposta” proposta progettuale, per il completamento della Variante, in Consiglio Comunale, anche domani mattina, per approvarla subito, purché in essa siano contemplate anche le ESIGENZE DEL NOSTRO TERRITORIO che non possono assolutamente essere sacrificate per errori progettuali, almeno nel tratto in questione.

Concludendo, voglio ricordare che Sindaco, Assessori e Consiglieri di Lista Orologio seguono una sola strada, sempre la stessa, quella che ci ha sempre contraddistinti, visti uniti e premiati per il Buon Amministrare nell’interesse di tutta la cittadinanza.

Il problema è soltanto di chi ha cambia idea su una Variante che ci taglia il Cimitero.

Adolfo Alaia Sindaco di Sperone, Lista Orologio”.

